Москва, , 12:53 — REGNUM В Кремле не отслеживают ситуацию вокруг возвращения на Украину экс-президента страны Петра Порошенко и судебного заседания в его отношении по делу о государственной измене. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Порошенко Иван Шилов © ИА REGNUM

«Нет, мы за этим не следим», — сказал Песков.

По его словам, в СМИ отмечают, что Порошенко — один из политических оппонентов президента Украины Владимира Зеленского, который находится в оппозиции к власти, однако «это не вопрос для того, чтобы мы пристально за этим следили».

Песков также напомнил, что политическим оппонентам Зеленского сегодня «приходится нелегко на Украине».