Москва, , 12:53 — REGNUM Европейское агентство лекарственных средств (ЕМА) ожидает от России предоставления дополнительной документации по вакцине от СOVID-19 «Спутник V». Об этом 17 января заявил журналистам глава представительства ЕС в РФ Маркус Эдерер.

Вакцина «Спутник V» Sevdz.ru

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По его словам, в настоящее время ведется текущий обзор, связанный с признанием российской вакцины.

«В минувшем году было две инспекции. ЕМА запросило новую документацию по «Спутнику V», но она пока не представлена», — отметил он.

Как сообщало ИА REGNUM, Россия обратилась в Европейское агентство лекарственных средств (EMA) для регистрации «Спутника V» в ЕС почти год назад — 29 января 2021 года. Однако до сих пор этот процесс не завершён.

Как объяснила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Маргарет Харрис, для включения в реестр лекарственных средств, которые могут быть использованы в экстренных ситуациях, ВОЗ запрашивает все имеющиеся данные об эффективности и безопасности препарата, а также документацию о технологии производства. При этом именно третья часть, связанная с производством препарата, чаще всего является причиной для задержки регистрации.