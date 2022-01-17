Сеул, 17 января, 2022, 12:52 — ИА Регнум. В феврале 2022 года в Южной Корее разработают план вакцинации от COVID-19 для детей в возрасте от пяти до одиннадцати лет. Об этом сообщает YTN со ссылкой на представителя Центрального штаба по борьбе с инфекционными заболеваниями Им Сук Ёна.

Елена Хованская ИА REGNUM Женщина с ребёнком. Сувон, Южная Корея

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По его словам, соответствующее решение было принято в рамках мер по сдерживанию распространения штамма «Омикрон».

Представитель центрального штаба отметил, что многие страны вакцинируют детей, и что правительство постоянно изучает связанные с этим случаи за границей.

Отметим, что в таких странах, как США, Швейцария, Бразилия, Ирландия и Малайзия, либо вакцинируют детей в возрасте 5−11 лет, либо одобрили экстренное использование вакцин для этой возрастной группы.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в Южной Корее выявили 3859 случаев заражения коронавирусом. Общее число подтверждённых случаев в стране увеличилось до 696 032.

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