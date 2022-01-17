Иркутск, 17 января, 2022, 12:52 — ИА Регнум. В Ангарском районе Иркутской области сотрудники ГИБДД в ходе погони задержали нетрезвого водителя. Подробности сегодня, 17 января, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по региону.

Пьяный водитель

Инцидент произошёл накануне вечером, 16 января, на федеральной автодороге Р-255 «Сибирь» в Усольском районе: инспекторами дорожно-патрульной службы специализированной роты ДПС УГИБДД по Иркутской области был подан сигнал об остановке водителю автомобиля Toyota Corolla, который требования полицейских проигнорировал и продолжил движение.

На 1843 километре трассы автомобиль также попытались остановить инспекторы ГИБДД управления МВД России по Ангарскому городскому округу, чьи законные требования водитель также проигнорировал. В ходе совместной погони инспекторы блокировали транспортное средство в Ангарском районе.

Мужчина запер двери и категорически отказывался выходить из автомобиля. В соответствии с федеральным законом «О полиции» в отношении нарушителя были применены физическая сила и специальные средства.

Водителем оказался 41-летний житель Шелеховского района, управляющий автомобилем с явными признаками опьянения и не имеющий водительского удостоверения. От прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения он отказался.

На нарушителя составлен административный протокол за отказ от медицинского освидетельствования, за который предусмотрено наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей. Кроме того, в отношении него составлены протоколы за управление машиной без соответствующего удостоверения и невыполнение требований об остановке.

Как сообщало ИА REGNUM, в Чунском районе Иркутской области возбуждено уголовное дело в отношении 34-летнего местного жителя по факту дачи взятки сотруднику полиции. Мзду в размере 205 тысяч рублей попытался передать водитель Audi с признаками опьянения.

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