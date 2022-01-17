Новосибирск, 17 января, 2022, 12:53 — ИА Регнум. В Новосибирске после потепления сегодня, 17 января, до +2°С в ближайшие дни резко похолодает до — 19 °C. Таков прогноз Западно-Сибирского гидрометцентра.

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«В связи с погодными условиями возможно увеличение числа гололёдных травм, а также осложнение работы всех видов транспорта и условий содержания улично-дорожной сети», — сообщили в мэрии города.

Так, завтра, 18 января, ночью в городе ожидается −11…−13°С, днём −9…−11°С; 19 января ночью −13…−15 °С, в пригороде до — 20 °C, днём −11…−13°С; 20 января ночью −17…−19°С, в пригороде до — 24 °C, днем −12…−14°С.