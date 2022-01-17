Уфа, , 12:56 — REGNUM Федеральный проект по устранению цифрового неравенства продолжают реализовывать в Башкирии. Об этом 17 января сообщил министр цифрового развития государственного управления Геннадий Разумикин на оперативном совещании в республиканском правительстве.

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По его словам, в программе УЦН 2.0 будут изменения. Так, если раньше в проект включались населенные пункты с численностью 250−500 человек, то теперь включены населенные пункты с численностью от 100 до 500 человек.

Ранее проектом предполагалась установка таксофона и коллективной общедоступной Wi-Fi точки доступа. Сейчас принято решение, что населенные пункты с численностью от 100 до 500 жителей будут обеспечиваться сотовой связью формата стандарта 2G и 4G: это и голосовой трафик, и мобильный интернет.

В республике в перечень были включены 1598 населенных пунктов. В 2022 году планируется запустить 130 базовых станций.