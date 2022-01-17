Санкт-Петербург, 17 января, 2022, 13:06 — ИА Регнум. На территории открытых водоёмов Ленинградской области подготовили 28 купелей к празднику Крещения. Об этом 17 января сообщили журналистам профильные специалисты, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Праздник Крещения Господня

В Ленинградской области откроют 28 купелей на открытых водоёмах в 13 из 18 районов региона. В прошлом году их количество составляло 30. При допуске к купаниям иммунные сертификаты проверять не будут, однако будут действовать другие ограничительные меры.

Первый заместитель председателя Комитета правопорядка и безопасности Ленинградской области — начальник департамента региональной безопасности Игорь Гнездилов отметил, что безопасность будет обеспечена командой спасателей и полицейских. Местные правоохранительные органы выделили более 650 сотрудников на дежурство в местах для омовений.

Помимо этого купели будут специально подготовлены к обряду. С трех сторон по периметру каждую купель оборудуют ограждением и освещением. Главный госинспектор по маломерным судам ГУ МЧС России по Ленинградской области Алексей Зыбцев заверил, что подо льдом с четырёх сторон купель специально огораживается для предотвращения затягивания человека под лёд. Спуск к купели и выход из неё будут организованы с разных сторон.

Гнездилов отметил, что беременным женщинам и лицам в состоянии алкогольного опьянения не следует участвовать в купаниях. Также участникам посоветовали подготовить к обряду всё необходимое заранее: тапочки, полотенца, теплые вещи.

В прошлом году участие к крещенских купаниях в Ленобласти приняли более 11 тысяч человек. В этом году организаторы ожидают количество участников в таких же пределах.