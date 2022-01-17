Тбилиси, 17 января, 2022, 12:50 — ИА Регнум. Объёмы вина, отправленные Грузией в прошлом году на экспорт, достигли рекордных отметок за всё время, если считать после распада СССР. Об этом 17 января на заседании правительства заявил премьер-министр республики Ираклий Гарибашвили.

Геррит ван Хонтхорст. Скрипач с бокалом вина. 1624

«В 2021 году из Грузии в 62 страны было экспортировано 107 миллионов бутылок вина. Это — максимальный, невиданный показатель в истории независимой Грузии», — сказал Гарибашвили.

Он отметил, что в сравнении с 2012 годом, когда в стране к власти только пришла партия «Грузинская мечта», объём экспорта вина вырос на 360%. Выручка по данной позиции с того времени увеличилась с $71 млн до $250 млн.

Гарибашвили добавил, что также с 2012 года на 550% вырос объём экспорта бренди из Грузии. Выручка за этот период увеличилась с $20 млн до $78 млн.

Стоит отметить, что основной объём экспорта вина Грузия реализует за счёт поставок на российские рынки. В РФ грузинского вина поступает больше, чем во все остальные страны вместе взятые.