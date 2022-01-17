Лима, 17 января, 2022, 12:55 — ИА Регнум. Сильное волнение, вызванное извержением вулкана в Тонге, 16 января привело к разливу сырой нефти на нефтеперерабатывающем заводе в перуанском городе Ла Памилья. Об этом сообщает новостное агентство Andida.

Saratovnews.ru Разлив нефтепродуктов

Администрация предприятия подтвердила, что волнение на море привело к аварии в процессе выгрузки сырой нефти с танкера Mare Dorium на нефтеперерабатывающем заводе La Pampilla.

Благодаря своевременной активации протоколов безопасности аварийным бригадам удалось локализовать нефтяное пятно и взять инцидент под контроль. В настоящее время продолжается очистка побережья и вод от последствий разлива.