Гватемала, 17 января, 2022, 12:48 — ИА Регнум. Уполномоченный по правам человека в Гватемале Хордан Родас выразил свою озабоченность в связи с недавним ростом числа дорожно-транспортных происшествий со смертельными случаями в стране. Об этом пишет Prensa Latina.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Гватемалы

В своем заявлении Родас выразил сожаление по поводу событий первых двух недель января, которые унесли жизни по меньшей мере семи человек и ранили десятки человек. Однако эта цифра уже превышена в результате дорожно-транспортных происшествий в последние два дня, когда было зарегистрировано не менее 20 смертей в результате ДТП.

Говоря о некоторых причинах, он сказал, что основными из них являются превышение скорости, безрассудство на дорогах, механические поломки и в некоторых случаях недостаточная подготовка водителей.

Родас попросил власти «осуществить немедленные превентивные меры, чтобы гарантировать безопасность пользователей общественного транспорта» и «принять положения о более безопасных дорогах и разумном соотношении часов работы и отдыха для водителей».

Кроме того, он рекомендовал властям «ускорить обсуждение инициативы №5107, которая устанавливает закон о регулировании общественного транспорта».

Омбудсмен также попросил министерство связи, инфраструктуры и жилищного строительства гарантировать строительство и содержание безопасных и хорошо обозначенных дорог, особенно в зонах повышенного риска.