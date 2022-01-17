Москва, 17 января, 2022, 12:48 — ИА Регнум. Лидер КПРФ депутат Госдумы Геннадий Зюганов настаивает на оперативном принятии закона о государственном регулировании цен на продукты питания.

Дарья Антонова ИА REGNUM Геннадий Зюганов

«Нужно срочно принимать законопроект КПРФ о государственном регулировании цен на продукты первой необходимости. Без реализации наших предложений никакие декларации, заклинания, запреты не помогут обуздать очередной виток цен!» — отметил Зюганов в телеграмм-канале.

Коммунист обратил внимание на то, что ФАС направила предостережения представителям бизнеса «в связи с публичными заявлениями о планируемом повышении цен».

«То есть, задирать вверх цены можно, но говорить об этом нельзя. Однако, от того, что рост цен имеет не обвальный, а ползучий характер, миллионам людей никак не легче», — подчеркнул он.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, по данным Росстата, потребительские цены в России за период с 1 по 10 января 2022 года выросли в среднем на 0,56%.

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