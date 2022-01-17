Иркутская область, 17 января, 2022, 12:47 — ИА Регнум. Сотрудники ГИБДД Межмуниципального отдела МВД России «Усть-Илимский» (Иркутская область) доставили до дома замерзавших женщину с ребенком. Как сообщает сегодня, 17 января, территориальное ГУ МВД РФ, инцидент случился ещё в канун Нового года.

МВД РФ Инспекторы ДПС Василий Савчин и Дмитрий Резанович помогли семье автомобилиста

Из благодарности, поступившей на днях, следует, что днем 31 декабря женщина с мужем и годовалой дочерью отправилась на автомобиле в Иркутск, но по дороге машина сломалась. До ближайшего населенного пункта было порядка 30 километров.

Устранить поломку на месте и завести иномарку не удалось, поэтому пришлось вызвать спецтранспорт для эвакуации. Однако, учитывая низкую температуру воздуха на трассе, в салоне неработающего авто через некоторое время стало холодно. В это время мимо проезжал экипаж ГИБДД, сотрудники которого остановились и предложили помощь. Инспекторы ДПС Василий Савчин и Дмитрий Резанович пересадили маму с ребенком в служебный автомобиль и доставили в Усть-Илимск, не допустив их переохлаждения.

«Хочется сказать большое спасибо дорожным полицейским, пришедшим нам на помощь в трудную минуту. Супруг смог вернуться домой только через несколько часов. Мы с малышкой такого количества времени на морозе бы не выдержали», — отметила в своем сообщении сибирячка.

Как сообщало ИА REGNUM, похожая история в канун Нового года произошла в Алтайском крае. История произошла в Каменском районе. Водитель автомобиля Subaru Forester 1977 года рождения, двигаясь из Барнаула в сторону Ярового, свернул не в ту сторону и заблудился, а потом не справился с управлением и допустил съезд в кювет.

Все попытки самостоятельно вызволить автомобиль из сугроба у него не увенчались успехом. В салоне транспортного средства находились трое пассажиров, в том числе несовершеннолетние дети 7 и 14 лет.

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