Берлин, 17 января, 2022, 12:46 — ИА Регнум. Несмотря на то, что у России и Германии очень длинный список конфликтных тем, которые необходимо обсудить, Берлин хочет стабильных отношений с Москвой. Об этом 17 января заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок.

City-yaroslavl.ru Флаги России и Германии

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«Во время моих переговоров в Москве мне будет важно обозначить позицию. Новое федеральное правительство хочет обстоятельных и стабильных отношений с Россией. Список конфликтных тем, о которых нам надо говорить, длинный, — отметила глава внешнеполитического ведомства. — В последнее время они бросают все более мрачную тень на возможности сотрудничества, которое принесет пользу народам двух наших стран».

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По её словам, речь идёт о двусторонних отношениях в таких сферах, как наука, культура, торговля, возобновляемые источники энергии и борьба с изменениями климата.

«Для нас особенно важно сотрудничество между гражданским обществом. Я также хочу поговорить с моим российским коллегой об этих возможностях и о том, как мы можем создать условия для их более эффективного использования», — подчеркнула Бербок.

Глава германского МИД указала на то, что власти ФРГ готовы к серьёзному диалогу с Россией по безопасности в Европе, но не отступят от основных принципов Хельсинских соглашений, в числе которых нерушимость границ, право на выбор альянса и отказ от использования угроз как средства политики.

«И мы полны решимости отреагировать, если Россия пойдет по пути эскалации», — цитирует ТАСС Анналену Бербок.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 января министр иностранных дел Германии Анналена Бербок посетит с визитом Москву, чтобы «поддерживать переговоры по всем возможным каналам». В ходе визита она встретится с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

Днём ранее, 17 января, Бербок по приглашению главы МИД Украины Дмитрия Кулебы прибудет с визитом в Киев. Главными темами её обсуждений с украинской стороной станут укрепление двустороннего сотрудничества ФРГ и Украины, противодействие угрозам в энергетической сфере, поддержка Киева из якобы «угрозы» России и активизация мирного урегулирования конфликта на востоке страны и восстановление работы в «нормандского формате» (Россия, Германия, Франция и Украина).