Джакарта, 17 января, 2022, 12:46 — ИА Регнум. Министр планирования национального развития Индонезии Сухарсо Моноарфа заявил, что президент Джоко Видодо выбрал название для новой столицы государства, сообщает CNN Indonesia.

Kaluganews.ru В Индонезии

Новая столица Индонезии получит название «Нусантара». Название выбирали из более чем 80 позиций.

При выборе названия для новой столицы власти Индонезии привлекли лингвистов, историков и экспертов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) подтвердило инцидент, когда беременную женщину из Сомали депортировали из Индонезии.