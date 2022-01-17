Москва, 17 января, 2022, 12:45 — ИА Регнум. Лучшим новичком недели в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) признан нападающий челябинского «Трактора» Максим Шабанов. Об этом 17 января сообщает пресс-служба лиги.

Цитата из м/ф «Шайбу! Шайбу!». Реж. Борис Дёжкин. 1964. СССР Хоккей

В двух матчах недели 21-летний хоккеист набрал забросил одну шайбу и отдал одну результативную передачу.

Лучшим голкипером стал вратарь владивостокского «Адмирала» Никита Серебряков. Он одержал две победы в двух матчах, отразив 94,92% бросков.

Лучшим защитником признан Илья Хохлов из череповецкой «Северстали», который отдал три голевых передачи в двух матчах, совершил три силовых приема и заблокировал пять бросков.

Лучшим нападающим признан форвард екатеринбургского «Автомобилиста» Брукс Мэйсек, на счету которого гол и три передачи в матче против «Северстали» (5:2).