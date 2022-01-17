Санкт-Петербург, , 12:56 — REGNUM Участившиеся случаи падения петербуржцев на неубранных от снега и льда тротуарах заинтересовали прокуратуру Санкт-Петербурга, надзорное ведомство начало проверку. Об этом 17 января сообщили в пресс-службе городской прокуратуры.

Падение мужчины на Литейном проспекте в Петербурге (декабрь 2021 года) Дарья Драй © ИА REGNUM

Как отмечается, районными прокурорами по сообщениям петербуржцев в социальных сетях о травмировании при падении на гололёде организованы проверки исполнения жилищного законодательства и законодательства о безопасности дорожного движения при содержании пешеходных зон и дорог в зимний период.

«Надзорное ведомство в том числе даст оценку соблюдению требований федерального законодательства при обработке дорог и пешеходных зон противогололедными материалами с учетом нестабильных погодных условий», — сообщили в прокуратуре, уточнив, что вопрос о принятии мер прокурорского реагирования будет решен после завершения всех проверочных мероприятий.

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Отметим, только в НИИ скорой помощи им. Джанелидзе в сутки госпитализируются от 30 до 50 человек с травмами полученными на улице. Как пояснили ИА REGNUM в комитете по здравоохранению города, в ведомстве не ведется подсчет травмированных на улице горожан.

Однако в социальных сетях активно обсуждаются видеозаписи из приемных покоев стационаров, которые переполнены людьми с вывихами, переломали и другими повреждениями, полученными на улицах Петербурга, а также записи езды на коньках по тротуарам находчивых горожан.