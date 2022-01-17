Симферополь, , 12:44 — REGNUM Более 88 млн рублей было необоснованно включено в тарифы на услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами, оказываемые ГУП РК «Крымэкоресурсы», об этом 17 января сообщила пресс-служба прокуратуры Республики Крым.

Мусор

Нарушения были выявлены при проверке прокуратурой соблюдений требований законодательства при установлении тарифов государственным комитетом по ценам и тарифам Крыма. Выяснилось, что при расчёте тарифов на услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами, оказываемые ГУП РК «Крымэкоресурсы», не были исключены необоснованные расходы на более 88 млн рублей, которые предприятие понесло в 2019 году.

Первый заместитель прокурора Крыма Сергей Черневич внес представление в адрес регулятора, в настоящее время государственным комитетом из выручки предприятия исключено 77 млн рублей. Это позволило исключить рост тарифов на услуги в 2022 году для отдельных категорий потребителей. Иск прокуратуры об исключении из тарифа ещё 11 млн находится в производстве Верховного Суда Республики Крым.

Отметим, что в конце 2021 года пресс-служба министерства ЖКХ Крыма сообщила о долге жителей Крыма за вывоз мусора в более чем 400 млн рублей.