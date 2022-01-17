Басра, Ирак, 17 января, 2022, 12:50 — ИА Регнум. Неизвестные взорвали самодельное взрывное устройство на пути следования вспомогательного конвоя армии США в Ираке. Об этом сообщает Sabareen News.

По данным журналистов, инцидент произошел в районе пограничного перехода «Джаришан» на границе с Кувейтом в нескольких километрах южнее города Басра.

Ответственность за нападение взяла на себя одна из группировок, действующая в южных районах Ирака.