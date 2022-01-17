Москва, 17 января, 2022, 12:41 — ИА Регнум. Компании в России стали чаще, чем в допандемийные времена, предлагать уволенным сотрудникам вернуться на работу — 38% в 2022 году против 30% в 2019 году, приводит данные опроса исследовательский центр портала Superjob.ru.

Конкуренты на рынке труда в ближайшем будущем

Предложение о возвращении на работу после увольнения получали 46% работников: отказывались 31%, соглашались 15%. Самые частные причины возвращения — достойная зарплата (38%), повышение в должности (13%) и хороший коллектив (11%).

Наиболее распространенные причины отказа — маленькая зарплата (30%), плохие условий работы (13%) и удовлетворенность новой работой (10%). На последнее место работы, с которого уволились, согласились бы вернуться 25% опрошенных.

Опрос проведён 10—12 января 2021 года. Опрошены 500 менеджеров по персоналу в 105 населенных пунктах РФ.

ИА REGNUM сообщало ранее, в России зарплаты сотрудникам в 2022 году смогут повысить до двух третей компаний.

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