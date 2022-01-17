Киев, , 12:40 — REGNUM Сотрудники Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ) не препятствовали возвращению на родину бывшего украинского президента Петра Порошенко. Об этом 17 января говорится в заявлении пресс-служба ГПСУ.

Украина Иван Шилов © ИА REGNUM

«В ходе пересечения государственной границы Петром Порошенко пограничники четко придерживались норм законодательства», — говорится в сообщении.

Также указывается, что в ходе мероприятий по контролю в связи с прибытием экс-президента на Украину сотрудники пограничной службы сообщили об этом представителям правоохранительных органов страны.

«Пограничники также фиксировали манипуляции от отдельных лиц, что якобы данное лицо пытаются не пропустить в Украину», — добавляется в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что бывший президент Украины Петр Порошенко прибыл в Печерский суд Киева, в котором будет рассмотрен вопрос об избрании ему меры пресечения по делу о государственной измене.