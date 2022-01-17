Бухарест, 17 января, 2022, 12:39 — ИА Регнум. Румыния планирует разместить на своей территории дополнительные подразделения армии США для обеспечения безопасности восточных рубежей Североатлантического альянса. Об этом в Бухаресте заявил министр иностранных дел Румынии Богдан Ауреску, передает 17 января бухарестская газета Romania Libera.

The U.S. Army Военные США

Б. Ауреску в интервью местным журналистам заявил, что Вашингтон является для Бухареста «надежным стратегическим партнером», а военное присутствие США в Румынии рассматривается как «главный фактор региональной стабильности».

«Мы намерены и в дальнейшем укреплять сотрудничество с Пентагоном, наши базы открыты для американских коллег», — резюмировал, в частности, он. При этом на вопрос, чем вызвано желание Бухареста усилить американский контингент, Б. Ауреску не ответил.

Напомним, в настоящее время в Румынии находятся около 1000 военнослужащих США. Ранее румынский премьер-министр Николае Чукэ не исключил возможности передачи Вашингтоном Бухаресту ядерных технологий.