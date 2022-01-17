Париж, 17 января, 2022, 12:39 — ИА Регнум. Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен опубликовал в микроблоге фото с манифестантами, предположительно демонстрирующими нацистское приветствие. Он призвал расследовать их действия, сообщает 17 января газета Libération.

Екатерина Кушакова ИА REGNUM Манифестации в Париже 28 марта 2021 года

На фото изображены участники протеста против санитарных пропусков со вскинутыми вверх руками. По словам министра, это сторонники движения «Патриоты», а сам снимок «очень шокирует».

«По моей просьбе префектура полиции сообщила об этом в министерство юстиции, чтобы были приняты все необходимые меры», — отметил Дарманен.

Организатор протестного марша, бывший вице-председатель правой партии «Национальное объединение» и экс-депутат Европарламента Флориан Филиппо заявил, что никаких нацистских приветствий не было, а манифестанты лишь поднимали руки и хлопали в ладоши через равные промежутки времени.

Читайте также: Во Франции в ночь на 1 января сожгли более 870 автомобилей