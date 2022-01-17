Главу МВД Франции возмутили жесты манифестантов
Париж, 17 января, 2022, 12:39 — ИА Регнум. Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен опубликовал в микроблоге фото с манифестантами, предположительно демонстрирующими нацистское приветствие. Он призвал расследовать их действия, сообщает 17 января газета Libération.
На фото изображены участники протеста против санитарных пропусков со вскинутыми вверх руками. По словам министра, это сторонники движения «Патриоты», а сам снимок «очень шокирует».
«По моей просьбе префектура полиции сообщила об этом в министерство юстиции, чтобы были приняты все необходимые меры», — отметил Дарманен.
Организатор протестного марша, бывший вице-председатель правой партии «Национальное объединение» и экс-депутат Европарламента Флориан Филиппо заявил, что никаких нацистских приветствий не было, а манифестанты лишь поднимали руки и хлопали в ладоши через равные промежутки времени.
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