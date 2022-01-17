Москва, 17 января, 2022, 12:38 — ИА Регнум. Тренерский штаб сборной России по биатлону определился с составом команды на Олимпийские игры — 2022 в Пекине. Об этом 17 января сообщает Metaratings.

Guillaume Baviere Биатлон

В состав мужской команды вошли Эдуард Латыпов, Александр Логинов, Максим Цветков, Даниил Серохвостов, Карим Халили и Антон Бабиков (запасной).

В женщин на Олимпиаде выступят Кристина Резцова, Ульяна Нигматуллина, Валерия Васнецова, Светлана Миронова и Ирина Казакевич.

Отмечается, что окончательное решение по участию Бабикова будет принято по результатам его выступлений на этапе Кубка мира, который пройдёт в Антхольце с 20 по 23 января.

Напомним, Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля.