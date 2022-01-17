Москва, 17 января 2022, 12:37 — REGNUM Подготовка визита президента России Владимира Путина в Китай в начале февраля продолжается, заявил 17 января пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Песков выразил надежду на то, что, несмотря на развитие ситуации с распространением «Омикрона» в мире, «даст бог, все пойдет по плану».
Как сообщало ИА REGNUM, министр иностранных дел России Сергей Лавров 3 февраля проведет встречу со своим коллегой из Китая Ван И.
Все вопросы российско-китайского сотрудничества будут обсуждаться во время подготовки к визиту президента России Владимира Путина в Пекин и в ходе этого визита.