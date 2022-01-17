Ростов-на-Дону, 17 января, 2022, 12:35 — ИА Регнум. В Ростовской области не могут найти пропавшего подростка, которого в последний раз видели в июле 2021 года. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении МВД России 17 января.

Цитата из к/ф «Нелюбовь». реж Андрей Звягинцев. 2017. Россия Поиски в лесу

15-летний подросток ушёл из дома 19 июля 2021 года. По сей день о его местонахождении ничего неизвестно.

Рост несовершеннолетнего — 185−190 см. Он худощавого телосложения, сутулый, волосы светлые длиной до плеч, картавит. Подросток был одет в серую майку, джинсы и белые кроссовки.