Кишинёв, 17 января, 2022, 12:35 — ИА Регнум. Правительство Молдавии должно принять меры, чтобы помощь жителям расплатиться за подорожавшие энергоресурсы. Об этом 17 января заявила в соцсети Facebook президент республики Майя Санду.

European People's Party Майя Санду

Она отметила, что подорожание газа на европейском рынке сказалось на стоимости топлива в Молдавии. Это в свою очередь вызвало рост тарифов на отопление. Также в январе возможен новый рост тарифов на газ.

«Я призвала правительство определить в ближайшие дни меры по увеличению компенсаций за тепловую энергию, а в случае повышения тарифа на природный газ — по увеличению компенсаций за газ», — написала Санду.

Напомним, в январе стоимость газа для Молдавии, поставляемого из России, выросла с $450 до $647. В энергетической компании «Молдовагаз» призвали повысить тарифы на голубое топливо, которые в ноябре 2021 года уже выросли в 2,4 раза.