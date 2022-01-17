Иркутск, , 12:33 — REGNUM Сотрудники полиции совместно с коллегами из Управления Росгвардии по Иркутской области пресекли действия двух мужчин, угрожавших продавцу торгового павильона в Иркутске. Судя по официальному сообщению пресс-службы территориального ГУ МВД РФ, речь идёт о настоящих разбойниках, которые, к тому же, связаны с оборотом наркотиков.

Передвижной торговый павильон

Инцидент произошел 14 января 2022 года: в магазин, расположенный на улице Фучика областного центра, зашли жители соседнего дома и потребовали от продавца продукты в долг. Получив отказ, они стали вести себя агрессивно, выражались грубой нецензурной бранью и под угрозой применения предмета схожего с пистолетом, высказывали женщине различные угрозы. Когда потерпевшая нажала тревожную кнопку, злоумышленники покинули магазин. Прибывшим на место сотрудникам вневедомственной охраны Росгвардии продавец указала примерный адрес их проживания.

Двух иркутян в возрасте 24 и 26 лет задержали в момент распития спиртных напитков на лестничной клетке. В их квартире оперативники изъяли пакет с наркотиками общей массой свыше полутора килограмм, а также травматический пистолет. Устанавливается причастность мужчин к аналогичным эпизодам противоправной деятельности.

В отношении одного из фигурантов возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 119 Уголовного Кодекса Российской Федерации («Угроза убийством»). По факту незаконного хранения наркотиков возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 228 Уголовного Кодекса Российской Федерации.

Как сообщало ИА REGNUM, идея ввести карты рассрочки на продукты говорит о том, что у граждан РФ сегодня нет денег даже на еду и элементарные жизненные потребности. Об этом 6 июня заявил первый замглавы фракции «Справедливая Россия» в Госдуме Михаил Емельянов.

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