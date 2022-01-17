Ялта, Крым, 17 января, 2022, 12:32 — ИА Регнум. Под угрозой закрытия оказался крокодиляриум в Ялте из-за требований Россельхознадзора, об этом сообщило руководство крокодиляриума.

Крокодил

«В крокодиляриуме мы точно ничего не сможем исправить, чтобы соответствовать нормам Россельхознадзора. Поэтому что? Пускай приходят и забирают крокодилов… Мы сдадим в аренду это помещение под пивной ларек, и это будет лучше для Ялты, как любят ялтинцы», — прокомментировал «Крыминформу» директор крокодиляриума Виктор Жиленко.

Он добавил, что в ближайшие дни должны появиться на свет новые крокодилы, и тогда ситуация станет «катастрофической».

Как уточняется, основная суть претензий Россельхознадзора — это несоответствие площади аквариумов для содержания животных.