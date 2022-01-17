Москва, , 12:30 — REGNUM Близость России к основным рынкам сбыта водорода дает ей определенные преимущества. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 17 января заявил доцент кафедры экономики промышленности РЭУ им. Г.В. Плеханова Олег Каленов.

Водородная энергетика morbihan-energies.fr

По его словам, проекты по производству водорода становятся всё более популярными.

«Во-первых, это один из самых экологически чистых видов топлива. Во-вторых, он обладает высокой степенью теплоты сгорания. С учетом этих факторов экспорт водорода может вполне потеснить по объемам нефть и газ. Но тут речь идет именно о долгосрочной перспективе, ведь на сегодняшний день одним из основных ресурсов для производства водорода является как раз природный газ. По различным оценкам, к 2050 году объемы европейского рынка водорода могут превысить 150 млрд евро. И наша страна обладает значительным ресурсным и научно-техническим потенциалом в этой области, чтобы занять на рынке достойное место. Так, например, у нас есть технологии, позволяющие посредством пиролиза и плазмохимического метода разлагать метан на водород и твёрдый углерод», — сказал Каленов.

Однако, как подчеркнул эксперт, этот процесс характеризуется достаточно высокой энергоемкостью и требует наличия атомной или возобновляемой энергии.

«Кроме того, преимущества России обуславливаются и близостью к основным рынкам сбыта — странам Европы и Азиатско-Тихоокеанского региона. Однако есть и ряд трудностей. Во-первых, технологии производства водорода пока еще слишком дорогие. Во-вторых, сложности в его хранении и перемещении по причине низкой плотности и воспламеняемости. Основными конкурентами России на мировом рынке водорода могут стать США, Германия, Великобритания, Япония, Южная Корея, а также Китай», — сказал Каленов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть экспертное мнение, что новые технологии потребуют расходов, которые рискуют сделать экспорт водорода нерентабельным.

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