Кто станет основным конкурентом РФ на мировом рынке водорода?
Москва, 17 января, 2022, 12:30 — ИА Регнум. Близость России к основным рынкам сбыта водорода дает ей определенные преимущества. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 17 января заявил доцент кафедры экономики промышленности РЭУ им. Г.В. Плеханова Олег Каленов.
По его словам, проекты по производству водорода становятся всё более популярными.
«Во-первых, это один из самых экологически чистых видов топлива. Во-вторых, он обладает высокой степенью теплоты сгорания. С учетом этих факторов экспорт водорода может вполне потеснить по объемам нефть и газ. Но тут речь идет именно о долгосрочной перспективе, ведь на сегодняшний день одним из основных ресурсов для производства водорода является как раз природный газ. По различным оценкам, к 2050 году объемы европейского рынка водорода могут превысить 150 млрд евро. И наша страна обладает значительным ресурсным и научно-техническим потенциалом в этой области, чтобы занять на рынке достойное место. Так, например, у нас есть технологии, позволяющие посредством пиролиза и плазмохимического метода разлагать метан на водород и твёрдый углерод», — сказал Каленов.
Однако, как подчеркнул эксперт, этот процесс характеризуется достаточно высокой энергоемкостью и требует наличия атомной или возобновляемой энергии.
«Кроме того, преимущества России обуславливаются и близостью к основным рынкам сбыта — странам Европы и Азиатско-Тихоокеанского региона. Однако есть и ряд трудностей. Во-первых, технологии производства водорода пока еще слишком дорогие. Во-вторых, сложности в его хранении и перемещении по причине низкой плотности и воспламеняемости. Основными конкурентами России на мировом рынке водорода могут стать США, Германия, Великобритания, Япония, Южная Корея, а также Китай», — сказал Каленов.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть экспертное мнение, что новые технологии потребуют расходов, которые рискуют сделать экспорт водорода нерентабельным.