Москва, , 12:28 — REGNUM Число сценариев, о которых упомянула в интервью СМИ заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд, должно быть меньше. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Мы знаем, что у госпожи Нуланд есть 18 сценариев. Мы разные сценарии рассматриваем, считаем, что их должно быть гораздо меньше, потому что постановка вопроса предельно корректная у нас, тут не нужно делать сложным, что настолько сложным не является», — сказал Песков.

По его словам, этот вопрос «предельно прямой и предельно конкретно сформулированный».