Мэрия Костромы прокомментировала идею памятника убитой девочке
Кострома, 17 января, 2022, 13:57 — ИА Регнум. Администрация Костромы прокомментировала идею об установке памятника Веронике Николаевой, похищенной и убитой 4 января 2022 года в областном центре. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Напомним, информация о трагедии быстро вышла на федеральный уровень и породила множество предложений. Так, спикер Госдумы Вячеслав Володинпообещал предпринять всё возможное для принятия закона о пожизненном заключении для педофилов в январе 2022 года. Активисты изъявили желание создать костромскую организацию по профилактике насилия над детьми и «народные патрули» для обхода улиц. Общественная палата региона попросила Госдуму отменить мораторий на смертную казнь для лиц, совершивших тяжкие преступления против детей. Одна из инициатив, озвученных в социальных сетях, касалась установки памятника ребёнку на месте похищения. Мэрия отнеслась к предложению осторожно:
Официальных обращений в администрацию Костромы на этот счёт пока не поступало. В случае, если они появятся, мэрия обещает не оставить их без внимания.
Справка: пятилетняя Вероника Николаева была похищена 4 января 2022 года от культурного центра «Россия» в Костроме, где работала её мать. Девочку украли двое местных жителей, снимавших комнату в общежитии, расположенном через дорогу от места похищения. Они изнасиловали и убили девочку, нанеся ей множество ножевых ранений. Тело ребёнка, спрятанное в спортивной сумке, в ночь с 4 на 5 января обнаружили полицейские. Похитители признались в убийстве ребёнка. Первым из них был 44-летний Денис Герасимов, ранее отбывавший срок за изготовление детской порнографии и педофилию. Его 24-летний подельник Вадим Беляков также был судим за кражу денег. Сейчас они заключены под стражу сроком до 6 марта 2022 года.