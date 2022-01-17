Кострома, 17 января, 2022, 13:57 — ИА Регнум. Администрация Костромы прокомментировала идею об установке памятника Веронике Николаевой, похищенной и убитой 4 января 2022 года в областном центре. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Культурный центр Россия в микрорайоне Черноречье

Напомним, информация о трагедии быстро вышла на федеральный уровень и породила множество предложений. Так, спикер Госдумы Вячеслав Володинпообещал предпринять всё возможное для принятия закона о пожизненном заключении для педофилов в январе 2022 года. Активисты изъявили желание создать костромскую организацию по профилактике насилия над детьми и «народные патрули» для обхода улиц. Общественная палата региона попросила Госдуму отменить мораторий на смертную казнь для лиц, совершивших тяжкие преступления против детей. Одна из инициатив, озвученных в социальных сетях, касалась установки памятника ребёнку на месте похищения. Мэрия отнеслась к предложению осторожно:

«Администрация не может принять такое решение единолично, без учёта мнения людей. Мы изучили социальные сети и поняли, что инициатива исходила не от костромичей, и, мало того, не была единогласно поддержана ими. Было много высказываний, где люди просили перестать муссировать эту тему. Кроме этого, мэрия поговорила с мамой убитой девочки, она категорически против установки такого памятника. Мы считаем, что её мнение в этом вопросе должно учитываться в первую очередь», — прокомментировали ИА REGNUM в пресс-службе администрации Костромы.

Официальных обращений в администрацию Костромы на этот счёт пока не поступало. В случае, если они появятся, мэрия обещает не оставить их без внимания.