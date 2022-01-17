Уфа, 17 января, 2022, 12:42 — ИА Регнум. Развивать IT-инфраструктуру в школах намерены в Башкирии. Об этом 17 января сообщил министр цифрового развития государственного управления Геннадий Разумикин на оперативном совещании в республиканском правительстве.

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Он сообщил, что стоит задача привести все школы республики в соответствии с единым стандартом «Цифровая школа».

Так, в 2022—2023 годах в рамках федеральной субсидии республике будет направлено 1 млрд 410 млн рублей. В 2022 году в республике намерены произвести проектно-изыскательные работы по всем школам, в 2023 году планируются строительно-монтажные работы.

«Во всех школах будут установлены точки доступа Wi-Fi с централизованной системой управления и контроля доступа, камеры видеонаблюдения во входных группах, видеорегистратор с хранением данных, возможностью онлайн-мониторинга правоохранительными органами и МЧС РФ, источники бесперебойного оборудования и коммутационное оборудование, а также шкафы для размещения оборудования», — сказал Разумикин.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Уфе взломали электронный дневник десятого класса одной из школ.