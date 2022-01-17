Амман, 17 января, 2022, 12:37 — ИА Регнум. Один человек погиб и трое получили тяжёлые ранения в стычке на границе между Иорданией и Сирией. Об этом сообщает информационное агентство Petra.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Иордания

По данным журналистов, пограничный патруль пресёк действия группы контрабандистов, использующих территорию Иордании в качестве транзитной точки на маршруте поставок наркотиков в страны Персидского залива.

«Армия использует все силы и предотвратит любую попытку проникновения. Мы защитим наши границы и остановим любого, кто посмеет покушаться на нашу национальную безопасность», — сообщили в минобороны Иордании.

Как сообщалось ранее, иорданские пограничники сбили в приграничном с Сирией районе беспилотник, перевозивший партию наркотического вещества «каптагон».