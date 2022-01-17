Барнаул, , 12:25 — REGNUM Доверчивость и желание заработать оставили без средств жителя Барнаула. Подробности сегодня, 17 января, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Алтайскому краю.

Мошенничество по телефону Epp.genproc.gov.ru

Инцидент произошёл в Индустриальном районе краевого центра. Как установили сотрудники полиции, в поисках дополнительного заработка потерпевший оставил свои данные на инвестиционной платформе, рекламу которой увидел в одной из социальных сетей.

Через некоторое время с заявителем связался неизвестный, представившийся консультантом платформы и пообещавший высокий заработок на инвестициях и сопровождение сделок потенциального клиента. Следуя рекомендациям, мужчина перечислил несколькими переводами денежные средства на общую сумму более двух миллионов рублей на расчетные счета, предоставленные злоумышленником.

Через некоторое время гражданин попытался вывести свои деньги на банковскую карту, однако ему этого сделать не удалось. Тогда барнаулец попытался связаться с брокером, но тот перестал выходить на связь. После этого потерпевший осознал, что стал жертвой обмана и обратился в полицию.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере».

Как сообщало ИА REGNUM, жительница Павловского района Алтайского края, доверившись мошенникам, лишилась более 1 600 000 рублей.

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