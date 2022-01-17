Киев, 17 января, 2022, 12:25 — ИА Регнум. Решение бывшего украинского президента Петра Порошенко вернуться на родину и участвовать в заседании суда по поводу его возможного ареста приветствует Государственное бюро расследований (ГБР) Украины, заявила пресс-секретарь ведомства Татьяна Сапьян 17 января на брифинге.

Иван Шилов ИА REGNUM Порошенко

Сапьян выразила надежду на проведение суда в соответствии с уголовно-процессуальным кодексом и присутствие на заседании самого Порошенко. Применение силы возможно в самую последнюю очередь, добавила она.

«Госбюро расследований приветствует решение Порошенко не оставаться за границей и принять участие в заседании», — сказала представитель ведомства.

Как сообщало ИА REGNUM, в аэропорту Киева сотрудники ГБР пытались вручить Порошенко повестку в суд, но от отказался её принять. Бывший президент прибыл из Варшавы в Киев утром 17 января. В Печерском районном суде назначено заседание по ходатайству о его аресте.

Читайте также: «То ли Зеленский его посадит, то ли он Зеленского» — о деле Порошенко