Минск, 17 января, 2022, 12:24 — ИА Регнум. Александр Лукашенко придумал «фейковый» государственный праздник — День народного единства. Об этом 15 января в Варшаве заявил белорусский оппозиционер Сергей Чалый зрителям своего YouTube-канала.

Советский плакат в память об освободительном походе Красной армии в Западную Белоруссию 17 сентября 1939 года

Напомним, этот праздник отмечается 17 сентября в память о воссоединении Белоруссии по итогам Освободительного похода Красной Армии 1939 года

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Оборонительная «Линия Сталина» не имела военно-стратегического значения «из-за вот этого праздника — дня, в честь которого назван этот праздник — День народного единства, когда Советский Союз поучаствовал на стороне нацистской Германии во Второй мировой войне, разделив территорию Польши», — сообщил белорусский оппозиционер.

Он также заявил, что Лукашенко страдает «победобесием» и «паразитирует на этих самых героях войны» и якобы «понимает, как моментально это всё развеется».

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«Ревизионизм — это будет содержание следующей эпохи при малейших же признаках отхода», — сообщил белорусский оппозиционер, бывший сотрудник администрации президента Белоруссии, а ныне почитатель экс-кандидата в президенты этой постсоветской республики (кампания 2020 года) Светланы Тихановской.

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Напомним, СССР никогда не участвовал в войнах на стороне нацистской Германии. Термин «победобесие» используется русофобами и ревизионистами для придания уничижительной оценки хранителям исторической памяти.

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