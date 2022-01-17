Кишинёв, , 12:24 — REGNUM Компания «Молдовагаз» не сможет предоставлять жителям Молдавии отсрочку по оплате за потребление газа, так как сама находится в трудном положении. Об этом заявил глава предприятия Вадим Чебан в эфире телеканала TVC-21.

Задолженность за газ

От отметил, что в январе стоимость газа, поставляемого в Молдавию из России, выросла до $647 за тысячу кубометров. При этом тарифы для населения и предприятий республики посчитали в конце 2021 года, исходя из цены в $430.

«Разница составляет $217. Нам не хватает по этим расчетам примерно от $43 млн до $45 млн, которые необходимо заплатить «Газпрому» в январе. Конечно мы не сможем кредитовать потребителей, как бы мы не хотели», — сказал Чебан.

Он напомнил, что в республике предприятия имеют право прекращать поставлять энергоресурсы потребителям, если те не заплатили в течение десяти дней после выставления счета. «Молдовагаз» планирует воспользоваться этой возможностью.

Напомним, условия нового контракта на поставку газа в Молдавию предполагают плавающую цену на топливо, в зависимости от обстановки на европейском рынке. С ноября тарифы на газ в республике выросли в 2,4 раза.

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