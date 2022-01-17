Орел, 17 января 2022, 12:23 — REGNUM Росздравнадзор проведет проверку лекарственного обеспечения детей с сахарным диабетом в Орловской области. Об этом сообщается 17 января в телеграм-канале ведомства.
Ранее одно из орловских СМИ сообщило, что жители Орловской области, страдающие сахарным диабетом, в числе которых есть и дети, с сентября 2021 года не получают тест-полоски и расходные материалы к инсулиновым помпам.
По данному факту ранее свою проверку начали следственные органы СУ СКР по Орловской области.