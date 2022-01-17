Орел, 17 января, 2022, 12:23 — ИА Регнум. Росздравнадзор проведет проверку лекарственного обеспечения детей с сахарным диабетом в Орловской области. Об этом сообщается 17 января в телеграм-канале ведомства.

Инсулиновый шприц

«Территориальный орган Росздравнадзора по Орловской области проверит организацию лекарственного обеспечения детей с сахарным диабетом в регионе. Поводом к организации надзорных мероприятий послужили жалобы жителей региона, размещённые в СМИ», — говорится в сообщении.

Ранее одно из орловских СМИ сообщило, что жители Орловской области, страдающие сахарным диабетом, в числе которых есть и дети, с сентября 2021 года не получают тест-полоски и расходные материалы к инсулиновым помпам.

По данному факту ранее свою проверку начали следственные органы СУ СКР по Орловской области.