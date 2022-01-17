Москва, 17 января, 2022, 12:23 — ИА Регнум. Идея касательно возможности размещения войск НАТО в Эстонии является доказательством обеспокоенности российской стороны относительно приближения Североатлантического альянса к границам России. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Александр Горбаруков ИА REGNUM НАТО

«Что касается просьб Эстонии и так далее о размещении дополнительных военных контингентов у себя на территории, это как раз и есть доказательство обоснованности наших обеспокоенностей», — сказал Песков.

По его словам, это и есть доказательство того, что не Россия является причиной нагнетания напряженности.