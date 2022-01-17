Берлин, 17 января, 2022, 12:21 — ИА Регнум. Власти Германии дадут понять Украине, что переговоров за спиной Киева нет. Берлин также окажет помощь в киберзащите и укреплении экономики, заявила 17 января министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок.

(сс) Bündnis 90Die. Grünen Nordrhein-Westfalen Анналена Бербок

«В Киеве я хочу дать понять, что мы не ведем переговоры об Украине в обход Украины. И как новое федеральное правительство мы не только продолжаем выполнять свои обязательства», — сказала она.

Как сообщало ИА REGNUM, Бербок посетит Киев в сегодня, 17 января. Завтра, 18 января, состоится ее встреча с главой МИД России Сергеем Лавровым в Москве.

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