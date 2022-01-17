Бийск, Алтайский край, , 12:21 — REGNUM Сотрудники ГУ МВД РФ по Алтайскому краю нашли и задержали автомобилиста, который 6 января 2022 года смертельно травмировал пешехода по улице Иртышской в Бийске. Как сообщает сегодня, 17 января, пресс-служба ведомства, после ДТП пострадавшего мужчину 1991 года с различными травмами доставили в Центральную городскую больницу, где он впоследствии скончался.

ДТП в Бийске: водитель попытался скрыть повреждения МВД РФ

Полицейские, проводившие осмотр места происшествия, изъяли разбросанные по дороге осколки, опросили граждан, которые обнаружили мужчину, а также изучили записи с камер видеонаблюдения, расположенных поблизости.

В результате кропотливой работы сотрудники ГИБДД межмуниципального управления МВД России «Бийское» установили личность подозреваемого, которого задержали по месту жительства в городе Новосибирске.

Как было установлено, 42-летний житель Новосибирска, управлявший автомобилем Volkswagen Passat, предпринял попытки скрыть повреждения, полученные транспортным средством в результате дорожной аварии. Он успел поменять капот и избавился от бампера.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала января 2022 года в Алтайском крае произошло уже 20 дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов, в которых три человека погибли и 19 получили травмы.

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