Чебоксары, 17 января 2022, 12:21 — REGNUM Чувашия на фоне восстановления экономики после пандемии 2020 года находится на третьем месте в Поволжье по темпу роста заработной платы. Об этом 17 января заявил вице-премьер — глава минэкономразвития республики Дмитрий Краснов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Деньги
Деньги
Дарья Антонова © ИА REGNUM

Отчитываясь о предварительных итогах развития экономики, министр отметил, что средний уровень заработной платы в 2021 году составил 34,9 тыс. рублей, что на 9,7% выше уровня 2020 года. Рост реальной зарплаты с учётом инфляции составил 3,5%.

«По последним данным, за данный период по темпу роста заработной платы Чувашия находится на третьем месте в ПФО и на девятом по России. При этом по номинальному уровню заработной платы следует отметить, что в Чувашии находится на 12-м месте в ПФО», — сказал Дмитрий Краснов.

Напомним, что в состав Приволжского федерального округа входят 14 регионов.

Данные министерства экономики Чувашии
Данные министерства экономики Чувашии
Cap.ru

Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, глава минэкономразвития Чувашии заявил, что экономика республике «сумела оправиться» после пандемии 2020 года. В частности, выросли объёмы промышленного производства, строительства, оборот розничной торговли, увеличилась реальная и номинальная зарплата.

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