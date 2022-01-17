Чебоксары, 17 января, 2022, 12:21 — ИА Регнум. Чувашия на фоне восстановления экономики после пандемии 2020 года находится на третьем месте в Поволжье по темпу роста заработной платы. Об этом 17 января заявил вице-премьер — глава минэкономразвития республики Дмитрий Краснов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Отчитываясь о предварительных итогах развития экономики, министр отметил, что средний уровень заработной платы в 2021 году составил 34,9 тыс. рублей, что на 9,7% выше уровня 2020 года. Рост реальной зарплаты с учётом инфляции составил 3,5%.

«По последним данным, за данный период по темпу роста заработной платы Чувашия находится на третьем месте в ПФО и на девятом по России. При этом по номинальному уровню заработной платы следует отметить, что в Чувашии находится на 12-м месте в ПФО», — сказал Дмитрий Краснов.

Напомним, что в состав Приволжского федерального округа входят 14 регионов.

Cap.ru Данные министерства экономики Чувашии

Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, глава минэкономразвития Чувашии заявил, что экономика республике «сумела оправиться» после пандемии 2020 года. В частности, выросли объёмы промышленного производства, строительства, оборот розничной торговли, увеличилась реальная и номинальная зарплата.