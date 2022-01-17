Ставрополь, 17 января, 2022, 12:21 — ИА Регнум. В Ставропольском крае в понедельник 17 января вновь поступили звонки о минировании учебных заведений. Пятый раз за прошедшую неделю неизвестный по телефону сообщил о минировании именно школы №24 краевого центра. Учащихся и педагогов эвакуировали. Идет проверка не только в этой школе, но и в других образовательных организациях, сообщили в пресс-службе администрации города.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Школа

«В краевом центре проводят экстренную проверку всех общеобразовательных учреждений. Сегодня на электронную почту комитета образования администрации Ставрополя поступило очередное сообщение о минировании всех учебных заведений. В пятый раз злоумышленники выделяют именно гимназию № 24, ученики и сотрудники которой уже эвакуированы. На место прибыл кинологический расчет для обследования здания», — говорится в сообщении. Как отметили в администрации, неоднократно сообщали неизвестные о заложенных в школах бомбах на прошлой неделе. Проверки показали, что все эти сообщения оказались ложными. По последним данным, и сегодняшний звонок оказался таким.

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