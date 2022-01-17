Париж, , 12:19 — REGNUM Новые забастовки учителей во Франции пройдут, начиная с 20 января, сообщает Le Parisien.

Протесты во Франции Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Несколько профсоюзов во Франции призывают к новым демонстрациям в школах. Профсоюзы призывают учителей во Франции провести забастовку 20 января, а затем готовятся к массовой забастовке 27-го января.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным министерства здравоохранения Франции, в стране за сутки выявили 278 129 случаев заражения коронавирусом.

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