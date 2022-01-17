Париж, 17 января, 2022, 12:19 — ИА Регнум. Новые забастовки учителей во Франции пройдут, начиная с 20 января, сообщает Le Parisien.

Иван Шилов ИА REGNUM Протесты во Франции

Несколько профсоюзов во Франции призывают к новым демонстрациям в школах. Профсоюзы призывают учителей во Франции провести забастовку 20 января, а затем готовятся к массовой забастовке 27-го января.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным министерства здравоохранения Франции, в стране за сутки выявили 278 129 случаев заражения коронавирусом.