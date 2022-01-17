17 января 2022 | Время чтения 2 мин

В украинских социальных сетях обсудили новость о том, что житель Харьковской области обратился к генеральному секретарю НАТО с предложением разместить на своем земельном участке военную базу.

Оксана Переможенко, , 14:36 — REGNUM Житель Харьковской области обратился к генеральному секретарю НАТО с предложением разместить на его земельном участке военную базу. Об этом 17 января сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление на имя генерального секретаря альянса, опубликованное в телеграм-канале «Оперативный ВСУ».

Николай Пимоненко. Жатва на Украине. 1896

Автор заявления Олег Марченко. В соответствии с документом, мужчина готов передать военному блоку в бесплатное пожизненное пользование земельный участок площадью 8,13 га, расположенный в одном из сел Харьковской области. Заявление было датировано 10 января 2022 года.

Информацию обсудили в украинских телеграм-каналах «headlines Украина» и «Запрещенная Украина», а также в YouTube-канале Klymenko Time.

«Когда читаешь такие новости, то кажется, что у нас в стране большая часть неадекватов, прости Господи», — отреагировала Marina.

«Как бы кто рядом не предложил свой участок ОДКБ», — добавил KeS.

«Каждый сходит с ума по-своему», — пишет Елена.

«Какие же люди сумасшедшие бывают…» — отреагировал on the 12th floor.

«Из серии: «Письмо на деревню к дедушке», — добавила Ира.

«Реформа [бывшей исполняющей обязанности министра здравоохранения Украины Ульяны] Супрун в действии. Психи разгуливают по улицам и даже могут голосовать. НАТО в огороде… Ой, умора. То ли НАТО урезали до размера огорода, то ли огород немного больше положенного», — смеется Julia.

Глава НАТО Йенс Столтенберг (сс) Senior Master Sgt. Adrian Cadiz

«Альянсу» с большой буквы… Прям такая уважуха и чем же это НАТО такое заслужило? Тем, шо… [Путина боится] на каждом шагу… Шо Украину с Грузией под свое крыло брать опасается…» — написал Angel.

«Раньше этот мужик морочил голову санитарам, но после ликвидации ПНД (психоневрологических диспансеров — О. П.) пишет в НАТО», — иронизирует Серж.

«И мне, пожалуйста, пару сверхзвуковых», — с сарказмом пишет Евгений Б.

«А чё, так можно? Это так сейчас половина украинцев попросит базу ОДКБ разместить на своих огородах», — пошутил Геннадий К.

«Может, хватит уже под кого-то прогибаться и звать к себе в дом?» — возмутилась Tanita.

«Японский камикадзе украинского разлива…» — добавила Tais.

«Я так понимаю, что теперь его должны привлечь к уголовной ответственности, так как это противоречит конституции…» — написал Сергей К.

«Интересно, через сколько часов он загремел бы в СБУ, если б написал такое же письмо Путину?» — задался вопросом Сергей.

«Большой белый брат — хороший, ведь он подарил индейцу бусы. Взамен индеец отдаст белому брату свою землю, свою жену и свою дочку», — с сарказмом отметил Алексей К.

Солдаты НАТО на Украине Army.mil

«Видимо, совсем непосильный налог на землю с этого года ввели. Хитрый жук», — иронизирует Аленка С.

«К сожалению, даже огромный комплекс психиатрической больницы в Харькове не в состоянии вместить всех нуждающихся в оказании психиатрической помощи. Тем более финансирования ноль. Очень жаль. Это сейчас человек землю НАТО сдает, завтра пойдет убивать всех, кто не в зелёном, например. На самом деле, это очень страшно все и ни капли не смешно», — подытожила Ольга З.