Москва, 17 января, 2022, 12:18 — ИА Регнум. В нынешних реалиях Россия раздумывает о том, как обеспечить свою безопасность. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слухи о возможности размещения российских военных баз в странах Латинской Америки.

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«Безусловно, в контексте нынешней ситуации, конечно же, Россия думает о том, как обеспечить собственную безопасность», — сказал Песков.

Он призвал не забывать о том, что в данном случае речь идёт «о суверенных государствах».